Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı Buca Metrosu ihalesi iptal edildi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'ta İzmir'de temel atma törenini gerçekleştirdiği Buca Metrosu'nun ihalesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'tarihin en büyük yatırımı' olarak duyurulan Buca Metrosu ihalesini, 3 milyar 921 milyon 408 bin liralık teklifle Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. kazandı. Metronun temel atma töreni, 14 Şubat'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

İhalede 3 milyar 392 milyon 950 bin 495 lira teklif veren Nurol İnşaat ve Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş. ortaklığı, olayı yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, ihalenin kendi mevzuatına uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nurol İnşaat ve Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş.'nin avukatı Volkan Sırabaşı, "İhale komisyon kararının akabinde biz davayı açtık. Dosyayı inceleyen İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, ihalenin kendi mevzuatına uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Bu kararı taraflar temyiz edebilirler. Davaya son noktayı Danıştay koyacak" dedi.'KARAR HUKUKA AYKIRI'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise ihalenin iptalinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "İdare tarafından hazırlanıp ihale dokümanları arasında ihaleye teklif verecek tüm isteklilere verilen ve ihale konusu işin yapımını oluşturan iş kalemleri ile miktarlarına yer verilen fiyat çizelgelerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihale dokümanlarına ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) mevzuatına göre yürütülmüş ve ihale sonuçlandırılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir'in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" denildi.'BUCA METROSU DA TIPKI DİĞER İŞLERİ GİBİ SAKAT DOĞDU' AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca uyardık. Tarihin en büyük yatırımı diye duyurup şaşalı törenlerle temel attıkları Buca Metrosu da tıpkı diğer işleri gibi sakat doğdu. Buca Metrosu ihalesinin 529 milyon TL fazla teklif veren firmaya teslim edilmesine yargı 'dur' dedi. Soyer ise 'Hiçbir şey çıkmaz bundan' diyecek kadar zararda ısrarlı! Görünen o ki; yine burnunun dikine gidecek ve işi çıkmaza, zaman ve kaynak kaybına sürükleyecek. Buca Metrosu da tarihe, 'en büyük' değil, 'kayıpların ve krizlerin projesi' olarak geçecek."