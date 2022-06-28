Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Son Dakika
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Cüneyt Arkın için taziye mesajları

28.06.2022 10:45
Cüneyt Arkın için taziye mesajları

İSTANBUL'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

İSTANBUL'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun" dedi.

'TÜRK SİNEMASININ KAHRAMANI'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşilçam'ın Kara Murat'ı, Malkoçoğlu. Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çocukluk yıllarımızın kahramanı, Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.'TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam, Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.'KÖTÜLERE KARŞI ÇIKMA SEMBOLÜYDÜ'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter'deki hesabından Cüneyt Arkın ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Sinemamızın büyük ismi Cüneyt Arkın'ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü. Cüneyt Arkın; Battal Gazi, Kara Murat ve Malkoçoğlu gibi değerleri yaşattığı gibi gelecek nesiller için yaşayacak bir sinema mirası bıraktı. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Son Dakika

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