Cüneyt Arkın için taziye mesajları

İSTANBUL'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun" dedi.