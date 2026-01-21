Kilis'te Burger Tatlı İle Geleneksel Lezzet Yenileniyor - Son Dakika
Kilis'te Burger Tatlı İle Geleneksel Lezzet Yenileniyor

Kilis\'te Burger Tatlı İle Geleneksel Lezzet Yenileniyor
21.01.2026 12:54
Kilis'te 37 yıllık tatlı ustası, cennet çamurunu modern burger tatlı ile tanıtıyor.

Kilis'te 37 yıllık tatlı ustası, kente özgü cennet çamurunu modern bir dokunuşla 'burger tatlı'ya dönüştürerek geleneksel lezzeti yeni nesille buluşturdu.

Kilis'te 8 yaşından bu yana tatlıcılık mesleğinin içinde olan 45 yaşındaki usta, kente özgü cennet çamuru ve katmeri modern bir yorumla yeniden ele aldı. "Hamur adam" olarak tanınan usta, geleneksel lezzetleri genç nesle sevdirmek amacıyla 'burger tatlı' adını verdiği bir tatlı yaptı.

Meslekte 37 yılı geride bıraktığını belirten usta, tatlıcılığın kendisi için bir aşk olduğunu ifade ederek, "Kilis'in kendine has tatlıları var. Cennet çamurumuz ayrı bir lezzet. Biz de buna bir farklılık katmak istedik. Yeni nesle sevdirelim, daha çok tattıralım diye burger tatlıyı çıkardık" dedi.

Burger tatlının yapım aşamasını da anlatan usta, hamurların tek tek sarılıp açıldığını, aralarına fıstık konularak kalıplara basıldığını söyledi. Tatlının kızgın yağ ile yağlandıktan sonra 220 derecedeki fırında yaklaşık 35 dakika pişirildiğini belirten usta, "Pişen tatlıların üzerine kendi kaynattığımız pancar şekerinden üretilen şerbeti ekliyoruz. İsteğe göre arasına cennet çamuru, kaymak ve dondurma ilave edilebiliyor" diye konuştu.

Burger tatlının fıstıklı ve sade olmak üzere iki çeşidinin bulunduğunu ifade eden usta, iç dolguda cennet çamuru ve kaymağın öne çıktığını kaydetti.

Yeni lezzeti tadan müşteriler ise burger tatlıyı çok sevdiklerini belirterek, bu özgün tatlının eşsiz ve muhteşem olduğunu dile getirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Burger Tatlı İle Geleneksel Lezzet Yenileniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kilis'te Burger Tatlı İle Geleneksel Lezzet Yenileniyor - Son Dakika
