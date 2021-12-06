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Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor - Son Dakika

Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor

06.12.2021 12:13

Kilis'te, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği malzemelerle okullara kütüphane kazandırılıyor.

Kilis'te, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği malzemelerle okullara kütüphane kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kütüphanesi bulunmayan 91 okul belirlendi.

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, okulların kütüphane ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, okullarda ihtiyaç duyulan eğitim materyali eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kütüphanesiz 91 okulun tespitini yaptıklarını belirten Akkurt, bu okullara hızlı bir şekilde kütüphane yapılması için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Akkurt, meslek lisesindeki öğrencilerin de katkılarıyla köy okulları, anaokulları, özel eğitim okulları, lise, ilkokul ve ortaokulların sınıf düzenlerine göre farklı modellerde kütüphane yapıldığını ifade etti.

Kütüphaneleri sadece kuru birer raf olarak düşünmediklerini vurgulayan Akkurt, "Kütüphaneleri bilgisayarlarıyla, okuma ortamlarıyla güzel bir alana dönüştürmek için gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin sesli kitaba da ulaşabilecekleri şekilde bilgisayar sistemini de bu sürecin içerisinde kuruyoruz." dedi.

Kitap temini için veli ve hayırseverlere de seslenen Akkurt, "91 kütüphane yapıyoruz, bunların kitaplarını tabii ki belli oranda biz karşılayacağız. Bu işe katkı sunmak isteyen, duyarlılık gösteren hem hayırseverlerimize hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize buradan seslenmek istiyorum. Okullarının kütüphanelerine sahip çıksınlar. Onları canlı hale getirsinler." diye konuştu.

Kitaplıkların yüzde 80'i tamamlandı

Lisenin atölye şefi Mecid Çelik de 11. sınıf öğrencileriyle kitaplık, sandalye ve masalar hazırladıklarını aktardı.

Üretimden montajına her aşamada öğrencilerin görev yaptığına dikkati çeken Çelik, "Bu tür projelere çok önem veriyoruz. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Aynı zamanda ileriki yıllarda sanayiye gittikleri zaman bilumum işleri yaptıkları için orada herhangi bir zorluk çekmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaklaşık 20 kişilik ekiple üretime devam ettiklerini dile getirerek, "Bize verilen sipariş 252 kitaplık, bunun yaklaşık yüzde 80'i bitmiş durumda. 122 yonca masamız var. Bunu da inşallah birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Diyar Kaplan da son teknoloji makinelerle çalışarak uygulamalı eğitim gördüklerini anlattı.

Kütüphanelerin üretimini yaparak hem kendilerini geliştirdiklerini hem de diğer öğrencilere faydalı olduklarını vurgulayan Kaplan, bu sayede okul sonrası için tecrübe edindiklerini söyledi.

Mustafa Aktaş ise kütüphaneler için yoğun şekilde çalıştıklarını, projede görev aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor
Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor

Anadolu Lisesi, Emine Erdoğan, Kilis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerin ürettiği malzemelerle okullar kütüphaneye kavuşuyor - Son Dakika


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