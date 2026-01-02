Kilis Valisi Şahin 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kilis Valisi Şahin 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kilis Valisi Şahin \'Yılın Kareleri\' Oylamasında
02.01.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şahin, 2025'e damga vuracak fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Life Box, AJet ve ROKETSAN'ın katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Gazze: Açlık" ve "Portre" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vali Şahin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini seçen Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Vali Şahin, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Valisi Şahin 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:57:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis Valisi Şahin 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.