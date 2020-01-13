Kilyos'taki aramaya 30 balıkçı teknesi de katıldı - Son Dakika
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Kilyos'taki aramaya 30 balıkçı teknesi de katıldı

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos'taki aramaya 30 balıkçı teknesi de katıldı, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına 4. gününde devam ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve helikopterleri denizde arama çalışmaları yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların 4. gününde aramalara yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katıldı. Balıkçılar kazanın olduğu alanda trol atarak arama çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmalara batan tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun'un da katıldığı belirtildi.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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