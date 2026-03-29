Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

29.03.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede yaşayan iki İsraillinin Mossad’a hassas istihbarat sızdırdığı gerekçesiyle idam edilmesini emretti. Casusluk suçlamasıyla alınan karar uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Olay, Kuzey Kore’nin sert güvenlik politikalarını bir kez daha gündeme getirirken, gelişme dünya basınında geniş yer buldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkede yaşayan iki İsraillinin casusluk suçlamasıyla idam edilmesi talimatını verdiği bildirildi. Söz konusu kişilerin İsrail istihbarat servisi Mossad’a hassas bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle hedef alındığı öne sürüldü.

MOSSAD’A BİLGİ AKTARDIKLARI GEREKÇESİ

İddiaya göre, iki İsrailli, Kuzey Kore’deki stratejik ve askeri bilgilere erişim sağlayarak bu verileri Mossad’a iletti. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda söz konusu faaliyetlerin tespit edildiği belirtildi.

KARAR DOĞRUDAN LİDERDEN

Kim Jong-un’un, devlet güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı sert bir tutum sergileyerek idam kararını doğrudan verdiği ifade edildi. Kuzey Kore’de casusluk suçları en ağır şekilde cezalandırılıyor.

ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI

Söz konusu gelişme uluslararası kamuoyunda dikkat çekerken, olayla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

İDAM KARARINI OLASI ETKİLERİ

Öncelikle diplomatik gerilim artar. İsrail ile Kuzey Kore arasında zaten sınırlı olan ilişkiler daha da sertleşir, dolaylı olarak ABD ve müttefikleri de sürece dahil olabilir. İkinci olarak istihbarat savaşları tırmanır. Mossad ve diğer servislerin bölgede daha agresif hamleler yapması, karşı operasyonların artması mümkün. Üçüncüsü uluslararası tepki ve insan hakları tartışmaları gündeme gelir. İdam kararı Batı’da sert eleştirilere neden olabilir. Son olarak bu tür bir hamle, Kuzey Kore’nin “sert güç” mesajı olarak görülür. Yani iç kamuoyuna ve dış dünyaya “devlet güvenliğinde taviz yok” mesajı verir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • As81855655 As81855655:
    haydi kim.aferim sana. 38 3 Yanıtla
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Tombik füze adam kimseyi tınlamaz. 25 2 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Günün en güzel haberi 24 2 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    diktatör ama en büyüğüne bile kafa tutuyor... afferim 15 2 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    HUKUK un olmadığı ülke. 2 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:47:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.