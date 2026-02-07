Kira Kimura Altın Madalyayı Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler big air kategorisinde Japon Kira Kimura, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde snowboard erkekler big air final yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Kira Kimura, üç atlayışın sonunda 179,50 puanla altın madalya aldı.

Bir diğer Japon sporcu Ryoma Kimata, 171,50 puanla gümüş, Çinli Yiming Su ise 168,50 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.