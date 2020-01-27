Kiraz ilçesinden deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiraz ilçesinden deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika

Kiraz ilçesinden deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım

6 saat önce

Kiraz Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Kiraz ilçesinden deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım, System.String[]

Kiraz Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde temin edilen 2 ton patates, 2 ton un, 300 yatak ve battaniye, ısıtıcı ve giyim malzemeleri Kiraz Belediyesi önünde tıra yüklendi.

Uğurlama töreninde konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, depremde hayatını kaybeden 41 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Kiraz halkı olarak çok üzgün olduklarını dile getiren Özçınar, "Depremin olduğu geceden bu yana oradaki vatandaşlarımızı düşünerek uyku uyumadık. Allah bize bir daha böyle acılar göstermesin. Tüm Türkiye kenetlenmiş halde depremzede vatandaşlarımız için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yardım çağrısında bulunduğumuz andan bu yana destek vererek tek yürek olan Kirazlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarımız ve desteğimizle kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 1 tır yardım malzemesi deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya hareket etti.

Öte yandan Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Un fabrikası, Türk Kızılay Derneği tarafından düzenlenen deprem yardım kampanyasına 3 ton ekmeklik ve 342 kilogram da glutensiz un bağışında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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