Kırgızistan, Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında 21 Temmuz'da ülkenin Çolpon-Ata şehrinde yapılan Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Bişkek'te akredite olan yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların diplomatik misyon temsilcilerine brifing verdi.

Niyazaliyev, diplomatlara, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında yapılan Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'na Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katıldığını hatırlatarak, toplantı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Zirvede Orta Asya liderleri "kararlılık" mesajı verdi

Konuşmasında, Çolpon-Ata'daki toplantının, bölge devletlerinin bir güven, barış ve refah bölgesi yaratma konusundaki güçlü kararlılığını açıkça teyit ettiğini belirten Niyazaliyev, Orta Asya liderlerinin bölgesel güvenlik, ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma ve lojistik iş birliği, ekoloji alanında iş birliği ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konularında iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik genel niyetini gösterdiğini ifade etti.

Liderlerin, bölgede yaşayan halkların kültürel mirasını ve geleneklerini korumak, tek bir kültürel ve tarihi alan oluşturmak ve halkların bölgesel birliğini sağlamak için çabaları koordine etmenin olağanüstü önemini kaydettiğini aktaran Niyazaliyev, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı gerek önemi, içeriği gerekse kabul edilen belgeler açısından Orta Asya hayatında gerçekten tarihi bir olay haline geldi." diye konuştu.

"Zirve, jeopolitik çalkantılara rağmen bölge tarihinde bir dönüm noktası oldu"

Niyazaliyev, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı jeopolitik çalkantılara, ortaya çıkan ve meydan okuyan tehditlere rağmen bölge tarihinde bir dönüm noktası oldu." dedi.

Toplantının, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinde yeni bir sayfa açtığını dile getiren Niyazaliyev, böylece, dünya sahnesinde zorlukların birlikte üstesinden gelmeye, çabaları birleştirmeye, ortak çıkarları korumaya ve geliştirmeye hazır olduklarını açıkça teyit ettiğini söyledi.

Niyazaliyev, ilk kez Orta Asya Devlet Başkanları düzeyinde, bölgedeki pratik iş birliğine ilişkin ana kavramları içeren belgelerin onaylandığını belirterek, liderlerin imza attıkları belgelerin isimlerini şöyle sıraladı:

"2022-2024 için bölgesel iş birliğinin geliştirme yol haritası, Orta Asya için "Yeşil Gündem" bölgesel programı, Orta Asya devletleri arasında çok taraflı etkileşim kavramı ve 21. Yüzyılda Orta Asya'nın Kalkınması İçin Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması."