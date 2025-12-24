Kırgızistan Meclisi 12,6 Milyar Dolarlık Bütçeyi Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kırgızistan Meclisi 12,6 Milyar Dolarlık Bütçeyi Onayladı

Kırgızistan Meclisi 12,6 Milyar Dolarlık Bütçeyi Onayladı
24.12.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan, 2026 yılı için 12,6 milyar dolarlık bütçe teklifi kabul edildi, ekonomik büyüme hedefleniyor.

Kırgızistan meclisi (Cokorku Keneş), hükümet tarafından hazırlanan ve ülke ekonomisindeki büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefleyen 12,6 milyar dolarlık 2026 yılı bütçe kanun teklifini kabul etti.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve kabine üyelerinin katılımıyla genel kurulda görüşülen bütçe teklifi onaylandı.

Kabul edilen 2026 yılı bütçesine göre, devlet gelirlerinin 551,2 milyar som, giderlerinin ise 550,8 milyar som olması planlanıyor. Böylece gelecek yıl bütçenin 400 milyon som (yaklaşık 5 milyon dolar) fazla vermesi öngörülüyor.

Kasımaliyev, genel kurulda yaptığı konuşmada, 12,6 milyar dolarlık bütçenin sadece finansal bir gösterge değil, son yıllarda uygulanan kararlı ekonomi politikalarının bir meyvesi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyüme yörüngesine girdiğini dile getiren Kasımaliyev, ekonomik göstergelerdeki yükselişe dikkat çekti.

Kasımaliyev, "2024 yılında kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 2 bin 513 dolara ulaştı. Mevcut elverişli koşullar altında bu rakamın 2025'te 2 bin 800 doları aşmasını bekliyoruz." dedi.

Kırgızistan'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin arttığını ifade eden Kasımaliyev, derecelendirme kuruluşlarının ülkeye verdiği "B+" kredi notunun bunun bir kanıtı olduğunu söyledi.

Madencilik şirketlerinin karlarına değinen Kasımaliyev, kamulaştırılan Kumtor altın madeninin 2024'te 397,4 milyon dolar, bu yılın 10 ayında ise 421,8 milyon dolar net kar elde ettiğini anlattı.

Kasımaliyev, büyümenin inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesinin yanı sıra sabit varlıklara yapılan yatırımların artmasıyla sağlandığını bildirdi.

Adılbek Kasımaliyev, kamu çalışanlarının refah seviyesini artıracak düzenlemeye işaret ederek, "1 Nisan 2026'dan itibaren öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, kültür ve spor çalışanları ile teknik personelin maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılacak." dedi.

"2030 bütçe hedefi 30 milyar dolar"

Genel kurulda Kırgızistan'ın 2030 yılına kadar uygulamayı planladığı Ulusal Kalkınma Programı da tanıtıldı.

Hükümetin stratejik hedeflerini paylaşan Kasımaliyev, ortalama yıllık büyüme oranını yüzde 8 seviyesinde tutmayı, 2030'da kişi başına düşen milli geliri 4 bin 500 dolara ulaştırmayı, ulusal bütçeyi ise 30 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kırgızistan'ın 2022'de 6,7 milyar dolar seviyesinde olan bütçesinin 2026'da yaklaşık iki kat artarak 12,6 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan Meclisi 12,6 Milyar Dolarlık Bütçeyi Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:03:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Meclisi 12,6 Milyar Dolarlık Bütçeyi Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.