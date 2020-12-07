Kırıkkale'de metruk 50 bina yıkıldı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, riskli yapı raporu bulunan ve ilgisizlik nedeniyle atık kalan metruk yapılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında 2020 yılı içinde 50 metruk binanın yıkıldığı belirtildi.

Belediyenin, hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike oluşturan metruk yapılarla ilgili sürekli çalışma içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bürokratik yazışmalar, teknik zorlukların yanı sıra pek çok problemle 2020 yılında yıkım kararı alınan 90 metruk binadan 50'sinin yıkımı gerçekleştirilirdi. İşlemlerinin tamamlanması ile diğer binalar da yıkılacak. Sahipleri tarafından ilgisizlik sonucu metruk hale gelmiş yapılar için de uzun bir yazışma süreci gerçekleştiren ekipler, gerekli yasal süreyi bekleyerek mal sahiplerine ya da yasal temsilcilerine yapılan resmi tebligatların ardından yıkım sürecini başlatıyor. Çevre halkının şikayetçi olduğu ve madde kullananların mekanı haline gelen metruk binaların yıkımı sürüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Saygılı da "Mahallelerimizde terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın veya göçme tehlikesi arz eden binaları olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları muhtarlarımız ve çevre sakinleri aracılığıyla tespit edip, gerekli prosedürleri uyguladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.