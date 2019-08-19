Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
17 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:16 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekiplerince, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 7 grup belirlendi. Pakistan
, Cezayir
ve Irak
uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalanarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettiği iddia edilen A.Ü. gözaltına alındı.
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