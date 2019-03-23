Kırklareli'nde 3 Bin 500 Fidan Dağıtıldı
1 saat önce
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında fidan dağıtıldı.
Kırklareli
Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında fidan dağıtıldı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, sedir, mazı, ıhlamur, ceviz ve orman çayı türlerinde 3 bin 500 fidan vatandaşlara armağan edildi.
Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.
Kırklareli'nin Istrancalar Bölgesi ve Longoz Ormanları dolayısıyla orman varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Terzi, vatandaşların kaçak ağaç kesimini ve ormanlık alanlara verilebilecek zararı önlemek amacıyla her yıl çeşitli sebeplerle fidan dağıttıklarını belirtti.
Ağaç kesmek yerine, herkesin fidan dikmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Terzi, vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini önerdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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