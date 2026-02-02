Kırşehir'de Kişisel Veri Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kırşehir'de Kişisel Veri Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırşehir\'de Kişisel Veri Operasyonu: 3 Tutuklama
02.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma, kişisel verileri ihlal suçundan 3 kişiyi tutukladı, 10 cep telefonu ele geçirildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirmek ve Yaymak' suçuna yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyon kapsamında Kırşehir ve Yozgat'ta H.Ü., H.A., B.Y., E.U., E.B. ve E.Ş. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında A.S. ise İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Kırşehir'e getirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.U., E.Ş. ve A.S. tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edilirken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 1 bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Çiçekdağı, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Kişisel Veri Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:50
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı Kendi de kabusu yaşadı
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
13:29
10 kişi can vermişti Her birinin hikayesi yürek dağladı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:56:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kişisel Veri Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.