Kırşehir\'de Kişisel Veri Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirmek ve Yaymak' suçuna yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyon kapsamında Kırşehir ve Yozgat'ta H.Ü., H.A., B.Y., E.U., E.B. ve E.Ş. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında A.S. ise İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Kırşehir'e getirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.U., E.Ş. ve A.S. tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edilirken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 1 bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. - KIRŞEHİR