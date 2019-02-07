Kırşehir'de Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu
35 dakika önce
Kırşehir'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir
'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine işletmeyi takibe aldı.
Yaklaşık 4 ay süren incelemenin ardından salona düzenlenen operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Özbekistan
, Endonezya ve Irak
uyruklu 3 yabancı uyruklu ile 4 kadın, Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrole götürüldü.
Masaj salonunda gözaltına alınan U.D. ve U.D ile kadın zanlı Y.Ş, emniyetteki işlemlerinden sonra Kırşehir Adliyesine sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:45 Kaynak: AA
PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
Berber Dükkanında Fuhuş Yapan Kadınlar, Suçüstü Yakalandı
Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı