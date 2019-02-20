Kırşehir İtfaiyesi 961 Olaya Müdahale Etti

Kırşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin geçen yıl yangın ve arama kurtarma başta olmak üzere 961 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin geçen yıl yangın ve arama kurtarma başta olmak üzere 961 olaya müdahale ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü'nün modern araç, ekipman ve personeli ile 2018 yılında en hızlı şekilde olaylara müdahale ettiği belirtildi.



Geçen yıl itfaiye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:



"Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, modern araç, ekipman ve personeli ile 2018 yılında yoğun bir mesai harcadı. 7 gün 24 saat vatandaşlar için nöbet tutan itfaiye, geçtiğimiz yıl içinde 233 yangına müdahale etti, 240 kurtarma operasyonu, 50 trafik kazası, 438 su baskını ve boğulmalarda çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri ayrıca bin 688 çeşitli görevlerde yer aldı."



Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışmaları yaptığı, bu kapsamda da 32 tatbikat eğitimi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak

3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı