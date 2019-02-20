Son Dakika Haberleri: Kırşehir İtfaiyesi 961 Olaya Müdahale Etti

Kırşehir İtfaiyesi 961 Olaya Müdahale Etti

2 saat önce

Kırşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin geçen yıl yangın ve arama kurtarma başta olmak üzere 961 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Kırşehir İtfaiyesi 961 Olaya Müdahale Etti, System.String[]
Kırşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin geçen yıl yangın ve arama kurtarma başta olmak üzere 961 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü'nün modern araç, ekipman ve personeli ile 2018 yılında en hızlı şekilde olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Geçen yıl itfaiye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, modern araç, ekipman ve personeli ile 2018 yılında yoğun bir mesai harcadı. 7 gün 24 saat vatandaşlar için nöbet tutan itfaiye, geçtiğimiz yıl içinde 233 yangına müdahale etti, 240 kurtarma operasyonu, 50 trafik kazası, 438 su baskını ve boğulmalarda çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri ayrıca bin 688 çeşitli görevlerde yer aldı."

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışmaları yaptığı, bu kapsamda da 32 tatbikat eğitimi gerçekleştirdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

İtfaiye, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak 3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir İtfaiyesi 961 Olaya Müdahale Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]