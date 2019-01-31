Son Dakika Haberleri: Kırşehir Standı Emitt 2019'da İlgi Görüyor

Kırşehir Standı Emitt 2019'da İlgi Görüyor

1 saat önce

İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Kırşehir Standı Emitt 2019'da İlgi Görüyor, System.String[]
İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

31 Ocak -3 Şubat 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'nda Kırşehir için açılan stant yoğun ilgi topluyor. Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesince ortaklaşa açılan stantta şehrin tarihi, kültürel ve termal turizmde kazandığı ivmeye yer verilirken, stant ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi topluyor. Kırşehir standında şehri anlatan broşürler, tanıtım materyalleri ve diğer görseller de sergileniyor.

Kırşehir standında UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve astronomi çalışmalarının yapıldığı Cacabey Gökbilim Medresesi ile Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi, Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu'nun denizi olarak bilinen Hirfanlı Baraj Gölü, yer altı şehirleri ve kaplıcalarıyla kültür, inanç, sağlık ve doğa turizmine hitap eden Kırşehir tüm değerleriyle tanıtılıyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Doğu Akdeniz, Kırşehir, Güncel
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