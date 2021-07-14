Kısa vadeli dış borç stoku 144,9 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, mayıs ayında 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 144,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 144,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 oranında artarak 59,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,0 oranında artarak 62,1 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 oranında artarak 20,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,9 oranında artışla 14,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında azalışla 15,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 56,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artarak 26,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 oranında artarak 94,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 63,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 oranında artarak 80,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Mayıs sonu itibarıyla 450 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 124 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,3'ü dolar, yüzde 27,3'ü euro, yüzde 12,2'si TL ve yüzde 15,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 189,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası'nın yüzde 12,5, özel sektörün ise yüzde 67,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

-İHA-