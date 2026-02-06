Kışın Sanat: Kazak Hizmetli Kardan Heykeller Yapıyor - Son Dakika
Kışın Sanat: Kazak Hizmetli Kardan Heykeller Yapıyor

Kışın Sanat: Kazak Hizmetli Kardan Heykeller Yapıyor
06.02.2026 11:17
Kazak hizmetli İrik Şaymerdenov, kardan heykeller yaparak hem işine hem de hobisine hayat katıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşayan İrik Şaymerdenov, hizmetli olarak çalıştığı mekanın önünde temizlediği karları sanat eserine dönüştürüyor.

Sert kış şartlarıyla bilinen Astana'da restoran zincirlerinden birinde hizmetli olarak görev yapan Şaymerdenov, işini sıra dışı bir hobiyle birleştirerek yaptığı kar heykelleri sayesinde kısa sürede hem sokakta hem de sosyal medyada tanındı.

AA muhabirine hikayesini anlatan 60 yaşındaki Şaymerdenov, 5 yıldır restoranda hizmetli olarak çalıştığını, 3 yıl önce restoranın önünü temizlerken kardan küçük kalpler yaptığını ve bunların ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Şaymerdenov, daha sonra işletme sahibinin buna engel olmadığını öğrenince temizlediği karlardan gönüllü olarak çeşitli heykeller yapmaya başladığını anlattı.

Herhangi bir sanat eğitimi almadığını, yeteneğinin ailesinden geldiğini belirten Şaymerdenov, babasının resim yaptığını, amcasının ise profesyonel resim öğretmeni olduğunu dile getirdi.

Şaymerdenov, bu işi aslında amcası sayesinde öğrendiğini ancak devam ettiremediğine dikkati çekerek, "Annemi çocuk yaşta kaybettim. Beni ve kardeşlerimi babam tek başına büyüttü. Evin en büyük çocuğu olarak babama destek olmam gerekiyordu ve erken yaşta çalışmaya başladım. Daha sonra kendi ailem oldu, çocuklarımı büyütmem gerekti derken çok uzun zaman geçti." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Astana'da yaşadığını kaydeden Şaymerdenov, "Dört çocuğumu da okuttum ve hepsi kendi ailelerini kurdu. Artık yoğun çalışmama gerek yok ve zamanım daha fazla." diye konuştu.

Şaymerdenov, yıllar sonra gençken bıraktığı yeteneğine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Sanki içimdeki yetenek uyuyordu. Yeniden başladığımda kendimi buldum. Şu anda hem kendimi hem de gelen çocukları mutlu ediyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük destekçilerinin çocukları ve torunları olduğunu vurgulayan Şaymerdenov, torunlarının zaman zaman heykel yapımına katıldığını ve onların ilgisinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.

Genellikle kardan hayvan figürleri yaptığını söyleyen Şaymerdenov, "En büyük hayranlarım genellikle çocuklar. Çocukların hayranlığı beni daha ilginç figürler yapmaya teşvik ediyor." dedi.

Bir kar heykelini ortalama yarım saatte tamamladığını ancak acele etmeden çalıştığında bu sürenin iki saate kadar uzayabildiğini anlatan Şaymerdenov, figürlerini genellikle el küreği ve bazen mutfak eşyalarıyla yaptığını dile getirdi.

Şaymerdenov, kardan yaptığı eserlerin genellikle zarar görmediğini ve yalnızca şekli bozulan figürleri kendisinin kaldırdığını ifade etti.

Kış aylarında kardan, yaz aylarında ise kumdan heykeller yaptığını belirten Şaymerdenov, ilham kaynağının içsel bir duygu olduğunu vurguladı. Şaymerdenov, "Yetenek insanın içinde varsa, onu ne kadar saklarsanız saklayın bir gün mutlaka ortaya çıkar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kışın Sanat: Kazak Hizmetli Kardan Heykeller Yapıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kışın Sanat: Kazak Hizmetli Kardan Heykeller Yapıyor - Son Dakika
