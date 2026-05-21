Kısmetse Olur ikilisinden olay itiraflar! "Program korkunç bir sosyal deneydi"
Kısmetse Olur ikilisinden olay itiraflar! "Program korkunç bir sosyal deneydi"

21.05.2026 14:25
Kısmetse Olur yarışmacıları Kerem Alp Aslan ve Perinaz Shiri, yarışmanın perde arkasını anlattı. İkili, programda sahte ilişkiler olduğunu söylerken, yarışmanın psikolojik baskı yarattığını ve yarışma sonrası bazı pişmanlıklar yaşadıklarını açıkladı.

"İLİŞKİMİZ GERÇEKTİ, AMA YARIŞMA ÇOK ZORLAYICIYDI"

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Kerem Alp Aslanve Perinaz Shiri, yarışmaya son günlerde başvurduklarını söyledi. İkili, yarışmaya girerken ciddi bir ilişki beklemediklerini ancak ilk bölümlerden itibaren aralarında gerçek bir bağ oluştuğunu anlattı. Kerem Alp Aslan, yarışma sürecinde normalde olduğundan daha kıskanç davrandığını belirtirken, yakın çevresinin kendisine "Sen kavga eden biri değildin, sana ne oldu?" diye sorduğunu ifade etti.

"PROGRAMDA SAHTE İLİŞKİLER VE PSİKOLOJİK BASKI VARDI"

Perinaz Shiri ve Kerem Alp Aslan, yarışmada sahte ilişkiler olduğunu açıkça dile getirdi. Yarışmayı, "korkunç bir sosyal deney" olarak tanımlayan ikili, programdaki eleştirilerin psikolojik travmalara yol açabileceğini söyledi. Shiri, yarışma boyunca iftira ve kötü niyetle karşılaştığını, bu süreçte içine kapandığını ifade etti. Yarışmacılar ayrıca programda giyimlerine müdahale edildiğini ve zaman zaman saygısız yorumlara maruz kaldıklarını anlattı.

"EVLİLİĞE SICAK BAKIYORUZ"

Yarışma sonrası bazı davranışlarından pişman olduklarını söyleyen ikili, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı. Kerem Alp Aslan ve Perinaz Shiri, evlilik fikrine sıcak baktıklarını da ilk kez açıkladı. 

