Kışta Çanta Tercihleri Değişiyor

27.01.2026 10:10
Fatma Aydın, kışın rahatlık ve fonksiyonelliğin ön planda olduğunu belirtti, yanlış kurutma uyarısı yaptı.

Eskişehir'de esnaf Fatma Aydın, kış aylarında tüketicilerin gösterişten ziyade rahatlık ve fonksiyonelliğe yöneldiğini belirterek, ıslanan deri çantaların kurutulma sürecinde yapılan hataların ürünlere zarar verdiği uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çanta tercihlerinde dikiş kalitesi ve su geçirmezlik özelliğinin ilk sıraya yerleştiğini belirten Fatma Aydın, tüketicilerin yaz aylarına oranla kışın daha çok rahatlığa odaklandığını söyledi. Yazın daha gösterişli ve abiye modellerin ilgi gördüğünü ifade eden Aydın, kışın ise şemsiye ve su gibi ihtiyaçların taşınabilmesi amacıyla büyük hacimli çantaların satışlarının arttığını dile getirdi. Özellikle deri görünümlü ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak için dikkat edilmesi gereken teknik detaylar olduğunu vurgulayan Aydın, ıslanan çantaların kurutulma sürecinde yapılan yanlış uygulamaların ürünlere geri dönülemez zararlar verdiğini kaydetti.

"Kışın şıklık değil, rahatlık aranıyor"

Tüketicilerin kış aylarındaki önceliklerine değinen Fatma Aydın, "Kışın aslında en çok çantanın dikişlerine, markasına, kalitesine ve su geçirmezlik özelliğine dikkat ediliyor. Yazdan farklı olarak daha çok rahatlık ön planda. Yazın gösterişli abiye grupları tercih edilirken, kışın kış şartlarına uygun, su geçirmeyen ve rahat ürünler talep görüyor. Ayrıca kışın insanlar daha büyük çantalar kullanıyor. İçine şemsiyesini, suyunu ve diğer ihtiyaçlarını koyabildikleri için büyük modeller, küçük bel çantalarının önüne geçiyor," dedi.

"Islanan çantayı sakın peteğin yanına koymayın"

Deri ve imitasyon çantaların kullanım ömrünü uzatmak için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan Aydın, şu uyarılarda bulundu:

"Deri çantalarda en çok dikkat edilmesi gereken konu; parfüm, kolonya gibi alkollü maddelerin temas etmemesidir. Bir diğer önemli konu ise kurutma yöntemi. Çanta ıslandığında 'Peteğin yanına koyayım, sıcak bir şeyin yanına koyayım' düşüncesi ürüne ciddi zarar verir. Kesinlikle sıcak-soğuk teması bu kadar keskin olmamalı. Islanan çanta kendi haline bırakılarak kurutulmalı. Dışındaki ıslaklık ise sadece bir havlu yardımıyla alınmalı."

"Yaz satışları daha hareketli"

Mevsimsel satış grafiklerini de değerlendiren Aydın, "Tabii ki yaz aylarında daha çok satış oluyor. Gurbetçilerin ve turistlerin gelmesi piyasayı hareketlendiriyor. Ancak kış aylarında da satışlarımız yine iyi seviyede seyrediyor." ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

