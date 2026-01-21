Kışta Sürüş Güvenliği İçin Önlemler Artıyor - Son Dakika
Kışta Sürüş Güvenliği İçin Önlemler Artıyor

21.01.2026 12:31
Trendyol verilerine göre kışın sürüş güvenliği ürünlerine talep on kat arttı; lastik zinciri ve buz kazıyıcılar öne çıktı.

Kış aylarında değişen yol ve hava koşulları nedeniyle, sürüş güvenliği için ekstra önlemler alınması gerekiyor. Trendyol verileri, sürücülerin buzlanma, görüş azalması ve kayma gibi risklere karşı hazırlandığını gösteriyor. Son dönemde güvenli sürüşe yönelik ürünlerde lastik zinciri satışları önceki döneme kıyasla yaklaşık on katına çıkarken, buz kazıyıcı ürünlerinde üç kat artış yaşandı.

Kış mevsimiyle birlikte düşen sıcaklıklar, ani yağışlar ve buzlanma riski, sürücüler için yola çıkmadan önce alınacak önlemleri hayati hale getiriyor. Görüşün azalması, camlarda buğulanma ve buzlanma, kaygan zemin nedeniyle uzayan fren mesafeleri kış aylarında en sık karşılaşılan riskler arasında yer alıyor. Bu tablo, sürüş öncesi hazırlığın ve doğru ekipmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Trendyol'un son dönem satış verileri, sürücülerin bu risklere karşı daha bilinçli hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle karlı ve buzlu yol koşullarında çekişi artırmaya yardımcı olan ürünlerde güçlü bir talep artışı dikkat çekiyor. Lastik zinciri satışları önceki döneme kıyasla yaklaşık on katına çıkarken, buz kazıyıcı ürünlerinde üç kat artış kaydedildi. Görüşü korumaya yönelik cam buğu gidericilerin satışları ise yaklaşık iki kat arttı.

Sürücünün konforu da yol tutuş kadar önemli

Veriler kış koşullarında sadece araç yol tutuşunun değil, sürücü görüş ve konforunun da önem kazandığını gösteriyor. Cam suları ve antifriz gibi temel bakım ürünlerinde artış görülürken, soğuk hava koşullarında sürücü ve yolcuları korumaya yönelik maske ve balaklava gibi ürünlerde iki kata varan artış yaşandı. Ürün satışlarındaki artışlara bakıldığında İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Trendyol, Ekonomi, Son Dakika

