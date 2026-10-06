Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali ortaya çıktı

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Kıvanç Tatlıtuğ\'un çocukluk hali ortaya çıktı
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk yıllarına ait fotoğrafı dikkat çekti. Sarışın saçları, mavi gözleri ve gülümsemesiyle objektif karşısına geçen Tatlıtuğ'un küçük yaşlardaki haliyle bugünkü görünümü arasındaki benzerlik öne çıktı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk yıllarından kalan fotoğrafı, ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi. Sarışın saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken Tatlıtuğ'un küçük yaşlardaki hali, bugünkü görünümünden de izler taşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali ortaya çıktı

KIVANÇ TATLITUĞ'UN ÇOCUKLUK HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğrafında en dikkat çeken ayrıntılar sarışın saçları ve mavi gözleri oldu. Bugün ekranların en tanınan yüzlerinden biri olan oyuncunun çocukluk fotoğrafı ile şimdiki hali arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali ortaya çıktı
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