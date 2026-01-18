Kız meselesi yüzünden kuzenine saldırdı - Son Dakika
Kız meselesi yüzünden kuzenine saldırdı

18.01.2026 22:09
İnegöl'de Özgür K., kuzeni Yusuf E.'yi falçatayla yaraladı, kaçtı ancak polis tarafından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle Özgür K. (18), kuzeni Yusuf E.'yi (23) falçatayla yüzünden yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf E. ile teyzesinin oğlu Özgür K. arasında kız meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.'nin evinin önüne geldi. Özgür K., Yusuf E.'yi telefonla arayarak sokağa çağırdı. Sokakta buluşan iki kuzen konuşarak yürümeye başladı. Bu sırada yeniden yaşanan tartışmada Özgür K., yanında bulunan falçata ile Yusuf E.'yi yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı.

Kanlar içinde kalan Yusuf E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesikler oluşan Yusuf E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özgür K.'yı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnegöl, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:55
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
