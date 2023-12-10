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Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev ile Abdullah'ın sahnesi ortalığı karıştırdı. İkili arasında geçen diyalog birçok kişinin tepkisini çekerken, bazı kişiler ikilinin ilişki yaşamasını destekler yorumlarda bulundu.

10.12.2023 - 10:19,  Güncelleme: 11:00
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Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbetin'de Alev ve Abdullah'ın yakınlaştığı anların klibi yayınlandı. "Ateşe düştüm" şarkısı eşliğinde ikilinin romantik anlarının yer aldığı video sosyal medyayı ikiye böldü.

ROMANTİK VİDEO ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümündeki sahnelerle yine adından söz ettirdi. Özellikle Alev ile Abdullah'ın romantik anlar yaşadığı sahne sosyal medyaya damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı

ELEŞTİRİLER DİZİNİN SENARİSTLERİNE

Evlilik hazırlığında olan Alev'in kapısını çalan Abdullah'ın Alev'in evliliğinden vazgeçmesi ve boşanacağını söylemesi, birçok kişinin tepkisini çekti. Dizinin senaristlerine kızan kullanıcılar "60 yaşındaki evli adam aşk acısı çektirip bunu normalleştiriyorsunuz" tarzında yorumlar yaptı. Bazı kişiler ise bu durumun normal hayatta da olduğunu dile getirerek sahneyi eleştirenlere tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı
Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı
Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı
Kızılcık Şerbeti\'nde Alev ve Abdullah\'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı
YORUMLAR

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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