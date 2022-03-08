KIZILIRMAK KENARINDA KÖPEKLERİN YARALADIĞI SU SAMURUNA TEDAVİ - Son Dakika
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KIZILIRMAK KENARINDA KÖPEKLERİN YARALADIĞI SU SAMURUNA TEDAVİ

08.03.2022 15:52

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kenarında sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan su samuru, tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kenarında sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan su samuru, tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi ile Ankara'nın Kalecik ilçesi sınırında, Kızılırmak kenarında su samuru, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden Sami Saltık, köpekleri kovaladı. Gözünden ve ayağından yaralanan su samuru, Saltık'ın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Burada tedavi edilen su samuru, ekipler tarafından aynı yerde bugün doğaya bırakıldı. (DHA)

KIZILIRMAK KENARINDA KÖPEKLERİN YARALADIĞI SU SAMURUNA TEDAVİ
KIZILIRMAK KENARINDA KÖPEKLERİN YARALADIĞI SU SAMURUNA TEDAVİ

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Kırıkkale, Kalecik, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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