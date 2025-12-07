Kızıltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Kızıltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

07.12.2025 13:29
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 620 uyuşturucu hap ve 25 gram kokain ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kızıltepe'deki bir adrese düzenlenen operasyonda, 620 uyuşturucu hap, 25 gram kokain, 6 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Paylaşımda, "Gençlerimizin sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

