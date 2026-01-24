KKM Hesapları Yürürlükten Kaldırıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin iki tebliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlükten kaldırdı.
TCMB'nin vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve 'Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' yürürlükten kaldırıldı.
