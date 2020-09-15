KKTC'de seçim anketi yapan Gezici şirketinden açıklama Türkiye'ye karşı tavra destek yok - Son Dakika

KKTC'de seçim anketi yapan Gezici şirketinden açıklama: Türkiye'ye karşı tavra destek yok

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan son ankete ilişkin açıklamalarda bulunan Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, " KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bu nedenle seçim çalışmalarında sürekli Türkiye'yi eleştiren bir tavır içerisine girmiştir. Halkın yüzde 85'ine yakını da bu tavrı desteklememektedir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankette Kıbrıs Türkleri'nin, 11 Ekim'de yapılacak seçimlerde yüzde Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı görmek istediği ortaya çıktı. Gezici Araştırma Merkezi, 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçlarını paylaştı.KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk, ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Araştırmaya katılan halkın yüzde 53.3'ü Ersin Tatar'a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 46.7'si de Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini belirtti.

GEZİCİ: TÜRKİYE'YE KARŞI TAVIR HALK TARAFINDAN DESTEKLENMİYOR

Anketle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, araştırmaya katılanlar arasında Doğu Akdeniz'de çalışmalara ve Türkiye ile iyi ilişkilere büyük destek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalar hakkında söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Gezici, "Akıncı bu nedenle seçim çalışmalarında sürekli Türkiye'yi eleştiren bir tavır içerisine girmiştir. Halkın yüzde 85'ine yakını da bu tavrı desteklememektedir" dedi.