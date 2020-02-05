KKTC Tarım Bakanı Oğuz'dan Van'daki çığ felaketi için taziye mesajı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Van'da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili taziye mesajı yayımladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Van'da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Oğuz, "Van'da meydana gelen çığ felaketinde can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır. Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım" ifadelerini kullandı.



Bakan Oğuz, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına da değinerek, " İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasını da üzüntüyle öğrendim. Uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimi iletirim" ifadelerine yer verdi. - LEFKOŞA