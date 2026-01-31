KKTC'ye Gidilecek Gündelikler Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

KKTC'ye Gidilecek Gündelikler Belirlendi

31.01.2026 17:19
KKTC'ye gönderilenler için yeni gündelik tutarları açıklandı, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları belirlendi.

KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate alarak gündelik ödeyebilecek. Ancak, gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekecek.

KKTC'ye geçici görevle gönderilen ve karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yüzde 75'ine kadar olan kısmı, yatacak yer ücreti olarak ödenecek. ???????

Karar kapsamına girenlere, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, belirlenen gündelik tutarlarının yüzde 50 fazlası esas alınacak.

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun kapsamındakilere bu karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve KKTC'ye yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmeyecek.

Karar kapsamına girenlere, "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" hükümleri uygulanmayacak.

Gündelik tutarları

Karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile cumhurbaşkanı yardımcılarına bu yıl için ödenecek gündelik tutarı 2 bin 408 lira olarak belirlendi.

Bu tutar, Anayasa Mahkemesi başkanı, bakanlar, genelkurmay başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, jandarma genel komutanı, sahil güvenlik komutanı, Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, TBMM genel sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı, Danıştay başsavcısı, bakan yardımcıları, kamu başdenetçisi için 2 bin 5 lira oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, korgeneral ve koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler için uygulanacak gündelik tutarı ise 1765 lira olarak tespit edildi.

Memur ve hizmetlilere ise kadro derecesine göre 1527 lira, 1285 lira ve 1045 lira tutarlarında gündelik ödenecek.

Kaynak: AA

