Kredi Kayıt Bürosu (KKB), yerli bulut altyapısından yapay zekâ hizmetlerine uzanan bütünsel teknoloji markası Kloudeks’in yapay zekâ hizmet kapasitesini stratejik iş birlikleriyle geliştirmeye devam ediyor. KKB’nin 11 Kasım’da düzenlenen TRAI Zirvesi’nde ilk kez açıkladığı Ubicloud iş birliğiyle, Kloudeks MIA üzerinden sunulan büyük dil modeli (LLM) hizmetlerinin kapsamı genişliyor. DeepSeek V4.1 Flash gibi gelişmiş büyük dil modelinin hizmet portföyüne eklenmesiyle, finans sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki kurumlara ihtiyaçlarına uygun daha fazla model seçeneği sunuluyor.

Dağıtık mimari ile yüksek token işleme kapasitesi ve hızlı yanıt üretimi

İş birliği kapsamında KKB, DeepSeek V4.1 Flash modelini Kloudeks MIA üzerinden, kurumsal güvenlik standartlarına uygun bir hizmet olarak erişime açtı. Ubicloud ise modellerin dağıtık bir mimari ile performans, verimlilik ve ölçeklenebilirlik gereksinimleri gözetilerek sunulmasına yönelik teknik çözüm ve mühendislik çalışmalarına katkıda bulundu. Dağıtık mimari sayesinde toplam token işleme kapasitesi artırılırken, eş zamanlı kullanıcı taleplerinin daha hızlı karşılanması ve artan iş yüklerine göre altyapının ölçeklendirilmesi sağlandı. Böylece KKB’nin kurumsal teknoloji yaklaşımı ve hizmet sunma deneyimi, Ubicloud’un mühendislik yetkinliğiyle bir araya geldi.

Kloudeks MIA üzerinden sunulan DeepSeek V4.1 Flash, 1 milyon tokena kadar bağlam penceresiyle kapsamlı yazılım projelerinin geliştirilmesini ve çok adımlı yapay zekâ iş süreçlerini destekliyor. Geniş bağlam kapasitesi, özellikle agentic yapay zekâ uygulamalarında önceki işlem adımlarının, kodların ve görev geçmişinin aynı bağlamda değerlendirilmesine imkan tanıyarak süreçlerin daha tutarlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlıyor.

“Kurumların yapay zekâ projelerini hayata geçirmelerini kolaylaştırıyoruz”

KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kloudeks MIA ile farklı büyük dil modellerine tek API üzerinden güvenli erişim imkanı sunuyoruz. Kurumlar, kendi GPU altyapılarına yatırım yapmadan, token bazlı kullandıkça öde modeliyle yapay zekâ hizmetlerimizden yararlanabiliyor. Böylece altyapı yönetimine değil, yapay zekâ uygulamalarını geliştirmeye odaklanabiliyor. KKB Anadolu Veri Merkezi’nde konumlanan Kloudeks MIA, kurumsal veri güvenliği ihtiyaçlarını gözetirken, işlenen verileri saklamadan ve model eğitiminde kullanmadan hizmet sunuyor. Ubicloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde gelişmiş büyük dil modellerini yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir altyapıyla kurumların kullanımına sunuyoruz. DeepSeek V4.1 Flash’ın 1 milyon token bağlam penceresiyle özellikle kapsamlı yazılım projelerinin geliştirilmesini ve çok adımlı yapay zekâ süreçlerinin daha tutarlı yürütülmesini destekliyoruz. Yeni model seçenekleriyle kurumların yapay zekâ projelerini daha hızlı hayata geçirmelerini sağlarken, Türkiye’deki yapay zekâ ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

Ubicloud'ın kurucu ortağı & co-CEO'su Özgün Erdoğan, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yapay zekâ teknolojilerinin kurumlar tarafından etkin biçimde kullanılabilmesi için, bu modellere özgü güçlü ve ölçeklenebilir bir altyapı gerekiyor. KKB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, DeepSeek v4.1 Flash modelinin dağıtık bir mimari üzerinden sunulmasına yönelik mühendislik çalışmalarımızı tamamladık. Modelin kalitesinden ödün vermeden, ek quantizasyon yöntemlerine başvurmadan yüksek token işleme kapasitesi ve hızlı yanıt üretimi sağlayan bir altyapı oluşturduk. Bu sayede kurumlara yanıt hızı ve token işleme kapasitesine yönelik ölçülebilir performans garantileri sunabiliyoruz. Kloudeks MIA ile hayata geçirdiğimiz bu hizmetin, Türkiye'deki kurumların yapay zekâ projelerini güvenilir ve yüksek performanslı bir altyapı üzerinde geliştirmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”