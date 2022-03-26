Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

26.03.2022 17:31

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Birlikte hareket etmediğimiz sürece ne pandemiyi durdurabiliriz ne denizdeki müsilajı ne de küresel ısınmayı." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Birlikte hareket etmediğimiz sürece ne pandemiyi durdurabiliriz ne denizdeki müsilajı ne de küresel ısınmayı." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Denizler ve Geleceğimiz" adlı panelde konuşan Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, müsilajla (deniz salyası) ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nde müsilajın ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili tüm kurumların hemen harekete geçtiğini aktaran Büyükakın, Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan 22 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajı temizlemek için oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulunun başkanlığını Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yürüttüğünü belirten Büyükakın, çalışmaların gayet iyi gittiğini anlattı.

Müsilaja yol açan bütün nedenler tek tek ele alındığında çalışmaların gayet iyi gittiğine işaret eden Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizim tesislerimizin yüzde 72 düzeyinde ileri arıtması var. Tesislerimizin geri kalanını da ileri biyolojik arıtma yapmak için önümüzdeki 3 yıllık yatırım programımızı yaptık." diye konuştu.

Büyükakın, İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla yapılan denetimlerle hem deniz üzerinde hem de karadan oluşabilecek kirliliklerin anında tespit edildiğini aktararak bu sayede İzmit Körfezi'nde gemi kaynaklı kirliliğin azaldığını kaydetti.

Sorunlara karşı birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Büyükakın, "Birlikte hareket etmediğimiz sürece ne pandemiyi durdurabiliriz ne denizdeki müsilajı ne de küresel ısınmayı." ifadesini kullandı.

"Tek kullanımlık plastikten uzak durmalıyız"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da plastiğin, ucuz üretim olduğu için maalesef herkesin tüketmesine neden olduğunu belirterek plastiklerin yaklaşık yüzde 60'ının doğaya atıldığını söyledi.

Bunların doğaya salındığında bir şekilde yer altı sularına, denizlere ya da okyanuslara karıştığını dile getiren Düzyatan, plastiklerin artık görünmez hale geldiğini ancak görünmemelerinin doğada olmadıkları anlamına gelmediğini dile getirdi.

Düzyatan, tek kullanımlık plastikten uzak durulması gerektiğini vurgulayarak salgın döneminde gündelik yaşamda plastik kullanımının daha da arttığına dikkati çekti.

Bireysel farkındalığın önemine işaret eden Düzyatan, "İki belgeseli çekmemdeki amaç da bu aslında. Bireysel farkındalığı biraz yükseltmek, bireysel olarak plastik kullanımını azaltabileceğimiz kadar azaltmak. Aslında kanun koyucular dünyada bunlar için artık yeteri kadar harekete geçtiler. Bütün dünya aslında işin sonuna geldiğimizin farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

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Eski Almanya Başbakanı Schröder, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Eski Almanya Başbakanı Schröder, Kartepe Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: (1) Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: (1)

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Kaynak: AA

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