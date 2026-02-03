Kocaeli'de 3. Flamingo Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Kocaeli'de 3. Flamingo Şenliği Düzenlendi

03.02.2026 12:21
Kocaeli'de düzenlenen Flamingo Şenliği'nde 39 kuş türü gözlemlendi, doğaseverler gözlem yaptı.

Kocaeli'de "Doğa Kocaeli" etkinlikleri kapsamında 3. Flamingo Şenliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İzmit Körfezi Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 doğasever katıldı.

Flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün gözlemlendiği etkinliğe, aileler, çocuklar ve doğa tutkunlarının yanı sıra Kocaeli Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği koordinasyonunda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli Uluslararası Öğrenci Akademisi öğrencileri de katılım sağladı.

Saha gözlemleri yapılan etkinlikte, katılımcılar veri toplama çalışmalarına dahil edildi. Gözlemlerde 39 farklı kuş türü tespit edilirken, bölgede kışlayan flamingo sayısının geçen yıla göre arttığı belirlendi.

Etkinlik alanında "Allı Turna Sanat Atölyesi", "Flamingo Baskı Atölyesi", "DKMP Tanıtım Standı" ve "Yaban Yaşam Hastanesi Atölyesi" kuruldu. Program kapsamında, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan yeşilbaş ördekler, doğal yaşam alanlarına salındı.

Açıklamada, Körfez dip çamuru temizleme projesiyle ekosistemin güçlendiği, alanda 170 kuş türünün gözlemlendiği, Kocaeli Kuş Halkalama İstasyonu'nda yürütülen çalışmalarla da kuş göçlerinin izlendiği ve verilerin doğa koruma çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

