Kocaeli'de Akü Hırsızlığı İddiası
51 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki tırlardan akü çaldıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
'nin Körfez
, Gebze
ve Darıca
ilçelerinde park halindeki tırlardan akü çaldıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 8 akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, A.D. (20) ile F.S'yi (29) Beylikbağı Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları aküleri satın aldığı öne sürülen kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:25 Kaynak: AA
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