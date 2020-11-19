Kocaeli'de depremden kalan bin 502 adet hasarlı binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminden sonra Kocaeli'de tespit edilen bin 502 adet hasarlı binanın yıkımına Darıca ilçesinden başlandı. Büyükşehir Belediyesi, hasarlı binaların yıkılması için ise 50 milyon TL'lik bütçe ayırdı.

AFAD tarafından yayınlanan liste üzerinde çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasarlı binalardan 193 adetinin metruk olduğunu ve yıkılabilir durumda olduğunun tespit etti. Deprem gerçeğini de göz önünde bulundurarak, tespit edilen hasarlı binaların yıkımına Darıca ilçesinden başlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte hasarlı binaların yıkımı için ilk kepçeyi vuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin depreme en hazırlık il olması için var güçleri ile çalışacaklarını belirtti.

bin 502 bina yıkılması için 50 milyonluk bütçe ayrıldı

Darıca ilçesi Yalı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk bina hasarlı olması nedeni ile yıkıldı. Darıca ilçesinde başlayan ilk yıkımda iş makinesini kullanarak yıkımı başlatan Başkan Büyükakın, "Aslında geçtiğimiz meclis toplantısında bu konu gündeme gelmişti. Bizde bu konuyla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladığımızı ifade ettik. Kentin genelinde bin 502 adet yıkılması gereken binanın, bunların bir kısmına ağır hasarlı bir kısmı orta hasarlı bunların içinden 193 tanesi metruk vaziyette bulunuyor. Bu yanında durduğumuz bina az önce yıkımına başladığımız bina, yıkılması gereken binalardan bir tanesi. Açıkçası tüm kararlılığımızla bu konunun üzerine gideceğimizi ifade etmiştik. Hemen zaman geçirmeden başlattığımız bu yıkımda bunun en önemli örneği diye görülmelidir. Bu durumdaki binaların hızlı bir şekilde yıkılması ve bununla ilgili sürecin tamamlanması Kocaeli'nin depremi en hazırlıklı il olması için var gücümüz ile çalışacağız. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızdan 50 milyonluk bütçe ayırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte Kocaeli depreme hazırlıklı illerden bir tanesi olacak" dedi.

"Şehrimizi depreme hazır hale getireceğiz"

Depreme karşı gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarında kararlı olduklarını belirten Başkan Büyükakın, "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz. Biliyorsunuz depremler insanları öldürmüyor. Binalar insanları öldürüyor. Bizim de binalarla ilgili elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Biz Kocaeli olarak hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin organizasyonunda inşallah bu çalışmaları hızla tamamlayacağız ve şehrimizi depreme hazır hale getireceğiz. Bugün başlatmış olduğumuz bu bina yıkımı da bunun en önemli göstergesidir" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız için hayatı tehlike de arz ediyor"

Yıkım sırasında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Sağ olsun şehrimizdeki bu metruk binalar için ilk kazmayı Büyükşehir Belediye başkanımız vurdu. Bu tarz metruk binalar insan sağlığı ayrı ve vatandaşlarımız için hayatı tehlike de arz ediyor. Şu buluğumuz ilçe merkezimizde 31 adet tarihi binamızı da Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımız ile birlikte restorasyonunu yapıp Darıca'yı bir yandan metruk binalardan kurtarıp bir yandan da tarihi bir müze haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ