Kocaeli'de Dolandırıcılık İddiası
Kocaeli'de Dolandırıcılık İddiası

Kocaeli\'de Dolandırıcılık İddiası
28.01.2026 16:57
Yaşlı adam, Y.C. ve H.Ş.'nin büyü yalanıyla 130 bin lira dolandırdığını iddia etti.

Kocaeli'de eşinin rahatsızlığı için yardım arayan yaşlı adamın, "Cinler kan istiyor" ve "Türkiye'deki safran alkollü, yurt dışından gelecek" yalanlarıyla 130 bin lira dolandırıldığı iddiası yargıya taşındı. Sanıklardan birinin, "Muskaların mürekkebi safrandan olduğu için cüzi miktarda para aldım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

İddiaya göre, 2023-2024 yılları arasında İzmit ilçesinde eşinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yardım arayan H.D. (63) isimli yaşlı adam arkadaşının aracılığıyla Y.C. (45) ile tanıştı. Y.C., H.D.'ye eşinin üzerinde çok ağır bir büyü bulunduğunu, çocuklarının da bundan etkilendiğini öne sürdü. Bu durumu düzeltebileceğini iddia eden ancak bunun için çok sayıda kurban kesilmesi gerektiğini ileri süren Y.C., cinlerin kan talep ettiği yalanını da söyledi. Y.C.'nin ayrıca, muska yazımı için safran bitkisine ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye'deki safranların alkollü olduğunu iddia ederek, yurt dışından getirtilecek safranın yüksek maliyeti olduğu gerekçesiyle H.D.'den toplam 130 bin lira aldığı belirtildi. Bir süre sonra durumdan şüphelenen yaşlı adam şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Y.C. ve H.Ş. gözaltına alındı.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Şüpheli Y.C., iddianamede yer alan ifadesinde, "H.D iş yerime geldi. Boynumdaki muskayı görünce nereden elde ettiğimi sordu. Sakarya'dan H.Ş. tarafından muskanın yazıldığını söyledim. Numarasını isteyince verdim. H.Ş., H.D.'ye birkaç tane muska yazdı ve karşılığında 500-1000 TL para aldı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Yazdığım muskaların mürekkebi safrandan olduğu için cüzi miktarda para alıyordum"

H.Ş. (75) ise ifadesinde, "Daha önce medyumluk yapıyordum ancak bıraktım. O zamanlar bazı kişilere muska yazıyordum. Y.C.'ye de yazdım. Yazdığım muskaların mürekkebi safrandan olduğu için cüzi miktarda para alıyordum. H.D.'den dediği gibi bu kadar para almadım" şeklinde konuştu.

3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Y.C. ve H.Ş. hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların ayrıca "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan da 3 aydan az olmamak üzere cezalandırılmaları talep edildi.

"Başkalarını da dolandırmışlar"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki H.D. (63) katılırken, tutuksuz sanıklar salonda yer almadı. Kandırıldığını söyleyen H.D., "Durumdan şüphelendiğim için ilaçları kullanmadım. Sanıklar benim paramı geri ödemesini istiyorum. Şikayetçiyim, tutuklanmalarını talep ediyorum ki benim gibi başkalarını dolandırmasınlar. Başkalarını da dolandırmışlar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Y.C. hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Kocaeli, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

