Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

12.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de yapılan operasyonda 6 milyon TL değerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ve 3 ton 40 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 Ocak'ta Gebze ilçesinde bir depo ve araçta arama yaptı. Aramada; piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin boş sigara kutusu ve 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Selda Hatun TAN/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:50:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.