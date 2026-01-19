Kocaeli'de kar yağışı sebebiyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.
Bu kapsamda ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosikletlere Yasak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?