Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş adamının 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından yapılan itiraz ve elde edilen yeni deliler sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş adamının 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından yapılan itiraz ve elde edilen yeni deliler sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilen ve 10 Kasım 2008'de hastanede hayatını kaybeden Aydın Koçaslan'ın ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor.

O dönem yakalandıktan sonra salıverilen muhasebe sorumlusu B.A.A'nın elde edilen yeni deliller ışığında tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.G, B.A.Y. ve K.K. için savcılığın itirazı neticesinde Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği yakalama kararı verdi.

Tekrar gözaltına alınan şüpheliler F.G, B.A.Y. ve K.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece, cinayetle ilgili tutuklananların sayısı 4'e çıktı.

Yeni deliller elde edildi

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, iş adamı Koçaslan'ın muhasebe kayıtlarının düzgün tutulmaması nedeniyle işten çıkarmayı düşündüğü B.A.A'nın, "şirketten alacakları olduğunu, şirket kasasından gizlice harcamalar yaptığını, çekmiş olduğu krediyi şirkete kullandırdığını ve bunları tahsil etmesi gerektiğini" beyan ederek F.G, B.A.Y, ve K.K. ile anlaşma yaptığı iddia edildi.

Ayrıca B.A.A'nın söz konusu kişilerle olay tarihinden önce suç mahallinde keşif ve plan yaptığı, maktulü olayın yaşandığı ıssız ve dağlık bölgeye çekerek maddi menfaat temini amacıyla darbettiği, üzerinde bulunduğu öne sürülen şirkete ait paranın akıbetinin meçhul olduğu, mahalde bulunan kanlı bijon anahtarının F.G'nin aracına ait olduğu ileri sürüldü.

Süreç

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Koçaslan'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan muhasebeci B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği dosyayı yeniden ele alınarak soruşturmayı derinleştirmişti.

Çalışmalar sonucu Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen muhasebe sorumlusu B.A.A. ile F.G, B.A.Y. ve K.G, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:10 EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK - Son Dakika
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
21:05 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
21:00 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
20:51 Kozan'da "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]