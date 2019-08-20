Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker hakkında gözaltı kararı
1 saat önce
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapısına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
yapısına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için Kocaeli
merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4'ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Ankara
, Bursa
, Muğla
, Yalova
, Çanakkale
, İstanbul
ve Ordu
'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
(İHA)
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