Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti

Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti
05.02.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor ile Beşiktaş maçında düşen 20 yaşındaki taraftar Arda Kaçmaz, hayatını kaybetti.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında üst bloğa tırmanmak isteyen genç taraftar, boşluğa düşerek ağır yaralandı. 3 kez kalbi duran 20 yaşındaki Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında, maraton tribün doğu blokları D2 girişinde üst kata çıkmak isteyen 20 yaşındaki Arda Kaçmaz, dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalesini stadyumun dışında yapan sağlık ekipleri kalbi duran genç taraftar Arda Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı.

3 kez kalbi durdu, yaşam mücadelesi veriyor

Sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arda Kaçmaz yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anından sonra 3 kez kalbinin durduğu belirtilen genç taraftar hayatını kaybetti. Genç taraftarı hastanede yalnız bırakmak istemeyen Kocaelisporlu yöneticiler ve ailesi kötü haberle yıkıldı.

Geçen yıl da Efe Kartal düşmüştü

Diğer yandan geçen yıl Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmada tribünden düşen 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay ağır yaralanmıştı. Günlerce yaşam mücadelesi veren Efe Kartal, yeniden ayağa kalkmayı başarmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Beşiktaş, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:37:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.