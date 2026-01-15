Koçtaş ve OTÜSEM'den İnşaat Eğitimi İşbirliği - Son Dakika
Ekonomi

Koçtaş ve OTÜSEM'den İnşaat Eğitimi İşbirliği

15.01.2026 15:18
Koçtaş, OTÜSEM ile işbirliği yaparak inşaat sektöründe nitelikli iş gücü desteği sağlıyor.

Koçtaş, Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OTÜSEM) ile işbirliği yaparak, inşaat sektöründe nitelikli iş gücünü desteklemeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş ile OTÜSEM arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Söz konusu kapsamda, eğitim programları, şirketin eğitim ve gelişim merkezi "Koçtaş Atölye" çatısı altında hayata geçirilecek.

Uygulamaya dayalı ve sahada doğrudan karşılığı olan içeriklerle kurgulanan programlar, ustaların ve bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, sektöre donanımlı insan kaynağı kazandırmayı ve ev geliştirme alanında nitelikli uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İşbirliği kapsamında sunulacak "Evimde Usta Benim-Evde Tamirat Eğitim Programı", yapı ve bakım alanında temel teknik bilgiye sahip, güvenli ve bilinçli uygulama yapabilen bireyler yetiştirilmesini hedefliyor.

Program sayesinde katılımcılar, küçük ölçekli onarım, montaj ve bakım işlerinde sektörel standartlara uygun uygulama becerileri kazanarak, hem kendi yaşam alanlarında hem de profesyonel hayatta bilgi ve becerileri kullanma imkanı bulacak.

Hayata geçirilecek bir diğer program olan "Bahçe Düzenlemesi ve Peyzaj Eğitimi" de açık alan düzenleme, çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamaları alanlarında temel uygulama becerilerine odaklanıyor. Eğitim, bu alanda kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik pratik ve uygulanabilir içerik sunuyor.

Koçtaş Atölye'de yürütülecek eğitim programları, sektöre adım atmak isteyen bireylerden mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen çalışanlara, saha personelinden girişimcilik hedefi olan katılımcılara kadar geniş kitleye hitap ediyor.

Teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim anlayışıyla kurgulanan programlar, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve mesleki sorumluluk kültürünü merkeze alıyor.

İşbirliğiyle, ustalara ve evini kendi yapmak isteyen bireylere değer katmayı, ev geliştirme ekosistemini güçlendirmeyi ve inşaat sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleniyor.

Kaynak: AA

