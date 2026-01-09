Kodgem Technologies CES 2026'da Giyilebilir Sağlık Ürünlerini Tanıttı

Geliştirdiği yapay zeka destekli giyilebilir sağlık ürünlerini CES 2026'da sergileyen Türk startup Kodgem Technologies, küresel pazarda etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve teknoloji dünyasının en son yeniliklerine sahne olan CES 2026 kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliğiyle "Türkiye Turcorn Pavilyonu" kuruldu.

Pavilyonda çeşitli sektörlere yönelik ürünlerini tanıtan Türk girişimlerinin arasında yer alan Kodgem Technologies, giyilebilir sağlık teknolojileri alanındaki çözümlerini fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

Şirketin geliştirdiği, duruş bozukluklarına yönelik "Straight Plus" isimli giyilebilir sağlık ürünü, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kodgem Technologies Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Durmaz, şirketin faaliyetleri ve CES 2026'da sergiledikleri ürünlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Durmaz, yapay zeka destekli giyilebilir sağlık teknolojileriyle küresel pazarlara ve ihracata odaklandıklarını, yaklaşık 6 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Birinci nesil ürünlerini 2019 yılında duyurduklarını anlatan Durmaz, 2020'de şirketlerinin ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Şu anda 68 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Durmaz, ilk ürünlerinden bu yana elde ettikleri kullanıcı verileriyle "Straight Plus" isimli yeni bir ürün geliştirdiklerini, lansmanını 2024 yılının kasım ayında Kickstarter platformu üzerinden gerçekleştirdiklerini belirtti.

Lansman sürecinde 150 bin dolarlık fon topladıklarını anlatan Durmaz, bu sayede ürünlerini küresel ölçekte pazara sunmaya başladıklarını dile getirdi.

Halihazırda 68 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Durmaz, geçen yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda (TIW) "En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci" ödülüne layık görüldüklerini ifade etti.

CES'e ilk kez iki yıl önce katıldıklarını belirten Durmaz, fuar sayesinde ürünlerine ilişkin doğrudan kullanıcı geri bildirimleri alma imkanı bulduklarını söyledi.

Durmaz, "ABD, bizim için çok önemli bir pazar. Bu pazara ciddi şekilde ürün ihraç ediyoruz. Burada doğrudan pazarın içinde olmak, ürünümüzü geliştirme sürecinde bize ayrı bir güç kazandırdı." diye konuştu.

"Küresel düşünmek gerekiyor"

İlk yatırımlarını CES 2024'e katılımlarının ardından bir melek yatırımcıdan aldıklarını belirten Durmaz, fuar kapsamında distribütörlük anlaşmaları yaptıklarını ve aktif satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

CES 2026'yı da ürünlerini tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından önemli fırsat olarak gördüklerini dile getiren Durmaz, küresel pazarda büyümeyi hedeflediklerini vurguladı.

Girişimciler için küresel bakış açısının önemine dikkati çeken Durmaz, "Küresel düşünmeye başladığınızda birçok kapı açılıyor. Bir okyanusta balık tutmak ile bir nehirde balık tutmak arasında çok büyük fark var." değerlendirmesinde bulundu.

Durmaz, yeni girişimlere başlayanların yapay zekayı mutlaka odak noktalarına almalarının gerektiğini vurgulayarak, yapay zeka entegrasyonunun ürünleri daha güçlü ve rekabetçi hale getirdiğine işaret etti.