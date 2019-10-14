Son Dakika Haberleri: Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti

Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti

2 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, 4 Ekim tarihinden bu yana Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ankara yürüyüşlerinin durdurulduğu noktada kendileriyle birlikte yaklaşık 2 bin 400 arkadaşının hakları için mücadele eden Soma maden işçilerini ziyaret etti.

Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, 4 Ekim tarihinden bu yana Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ankara yürüyüşlerinin durdurulduğu noktada kendileriyle birlikte yaklaşık 2 bin 400 arkadaşının hakları için mücadele eden Soma maden işçilerini ziyaret etti.


Kolçak, "Ziyaretimizde GMİS Yönetim Kurulu, teşkilatı ve tüm Zonguldak madencilerinin selamlarını ilettik. Eylemin süreci ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğumuzda yapılan haklı mücadelelerinin Ankara'da ilgili makamlarca dikkate alındığını ve 15 Ekim akşamına kadar müjdeli bir haber beklediklerini söylediler. Bu yüzden de eylemlerini yerlerini hiç terk etmeden kontrollü bir şekilde sürdürdüklerine şahitlik ettik. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, yıllarca yerin altında alın teri dökerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya çalışırken işsiz kalan bu insanlar sadece hakları olan kıdem tazminatlarını istiyorlar" dedi. - ZONGULDAK

Manisa, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:46:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]