Köln Başkonsolosu Erciyes, Almanya'da artan ırkçılığa dikkati çekti - Son Dakika
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Köln Başkonsolosu Erciyes, Almanya'da artan ırkçılığa dikkati çekti

6 saat önce

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'da son dönemde artan ırkçılık ve ayrımcılığın Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı önemli bir mesele olduğunu söyledi.

Köln Başkonsolosu Erciyes, Almanya'da artan ırkçılığa dikkati çekti, System.String[]

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'da son dönemde artan ırkçılık ve ayrımcılığın Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı önemli bir mesele olduğunu söyledi.

Erciyes, Başkonsolosluk yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Irkçılık ve ayırımcılık olaylarının takibini yaptıklarını belirten Erciyes, "Elimizdeki verilere göre geçen yıl Almanya genelinde 120 civarında saldırı oldu. Bunlardan 15'i bomba ihbarı olmak üzere 68'i camilere yönelik, 50 civarında da çeşitli şekillerde yapılan saldırılar söz konusu. Bir de geçen yıl camilere yönelik bomba ihbarları yapıldı, cami saldırılarından 15'ini ise bu ihbarlar oluşturdu." diye konuştu.

Erciyes, beklentilerinin bu olayların çözülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması olduğuna vurgu yaparak, "Maalesef ırkçılık ve ayrımcılık konusunda toplumun endişesini ortadan kaldıracak şekilde sonuç alınamıyor. Wassenberg'deki bir camimize dışkı atıldı. Bu olay ciddi şekilde rahatsızlık yarattı. Yine dikkati çeken Köln Mülheim'da NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) terör örgütü saldırılarının yıldönümünde, mahalle sakinlerine ırkçı sembollerin olduğu mektuplar gönderildi." ifadelerini kullandı.

Mültecilere yönelik geçen yıl 609 saldırı yapıldığını dile getiren Erciyes, kendilerinin rakamlarıyla Alman makamlarınınkinin birbirini tutmadığını kaydetti.

Erciyes, bu farkın, Alman makamlarının birçok olayı kayda girmemesinden ya da ırkçılık özelliği taşıyan vakaları sıradan adi bir olay gibi değerlendirmesinden kaynaklandığını söyledi.

Ayrımcılık ve ırkçılığın Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı önemli bir mesele olduğunu vurgulayan Başkonsolos Erciyes, şunları kaydetti:

"Genel tabloya baktığımız zaman Almanya açısından bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Almanya artık bir göçmen toplumu. Köln civarında göçmen kökenlilerin oranı resmi rakamlara göre yüzde 40'lara ulaşmış durumda. Almanya genelinde de bu oran yüksek. Bu olaylar arttıkça toplum içinde huzursuzluk artıyor. Almanya'nın güçlü ekonomik konumunu sürdürebilmesi için nitelikli göçmen topluma ihtiyacı var. Nitelikli nüfusu çekebilmeleri için günlük hayatın daha elverişli duruma gelmesi gerekir. Almanya'nın bir şekilde bu sorunu aşması lazım."

Erciyes, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmamasının da Almanya'daki Türk toplumunda derin bir hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekti.

Erciyes, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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