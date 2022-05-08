Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı - Son Dakika
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Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı

08.05.2022 21:23

Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen, aralarında Rusların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "savaşa hayır" dedi.

Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen, aralarında Rusların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "savaşa hayır" dedi.

Mavi-Sarı Haç (Blau-Gelbes Kreuz) Derneği tarafından, İkinci Dünya Savaşı'nın 8 Mayıs 1945'teki bitişini anmak için Deutz Tersanesi'nde düzenlenen mitingde, ellerinde Ukrayna bayrakları olan protestocular, Rusya ve lideri Vladimir Putin aleyhine sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye, Ukraynalılar ve Almanların yanı sıra "Gerçek Rus düşmanları Kremlin'de" yazılı pankart taşıyan Rus kökenliler de katıldı.

Yapılan konuşmalarda, Putin yönetimindeki Rusya, Avrupa'da "saldırgan ve emperyalist tavır sergilediği" ifade edilerek eleştirildi.

Göstericiler daha sonra Neumarkt üzerinden Köln Katedrali'ne ve Heumarkt'a yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve barışçıl geçen gösteriye katılanlar, yürüyüş sonunda olaysız dağıldı.

Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı
Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı
Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı
Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı - Son Dakika
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