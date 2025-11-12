Konak Belediyesi 253 Metruk Bina Yıktı

(İZMİR) - Konak Belediyesi, güvenlik tehdidi oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkım çalışmaları kapsamında 2024 yılı nisan ayından bu yana 253 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Konak Belediyesi, halk sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler taşıyan ve çevre estetiğini bozan metruk binaların yıkımını kararlılıkla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, son olarak Mehmet Akif Mahallesi Toros Caddesi'nde yer alan ve bölge sakinlerinin güvenliğini tehdit eden metruk binanın yıkımı yapıldı. Son yıkımla birlikte 2024 yılı nisan ayından bu yana yıkılan metruk bina sayısı 253 oldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklı komşularının güvenliği ve sağlıklı bir kent düzenine kavuşması adına çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Mutlu, güvenlik riski taşıyan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaların yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 253 adet metruk yapıyı yıkarak komşularımız için daha yaşanabilir alanlar oluşturduk. Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha güzel bir Konak hedefiyle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.