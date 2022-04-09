Kongo Demokratik Cumhuriyeti, resmi olarak Doğu Afrika Topluluğu'na katıldı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, resmi olarak Doğu Afrika Topluluğu'na katıldı

09.04.2022 11:17
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, resmi olarak Doğu Afrika Topluluğu'na katıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), resmi olarak Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) katıldığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), resmi olarak Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) katıldığı bildirildi.

EAC Başkanlığını yürüten Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin imzaladığı anlaşma ile KDC, resmi olarak Doğu Afrika Topluluğu'nun bir parçası oldu.

İmza töreni sonrası açıklama yapan KDC lideri Tshisekedi, ülkesinin Doğu Afrika Topluluğu içinde aktif olarak rol alacağını ve böylece birliğin daha da güçleneceğini belirtti.

İmza törenine ayrıca Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame katıldı.

Afrika'nın doğusunda bulunan Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş olan EAC'nin nüfusu KDC'nin katılımıyla 250 milyonu aştı.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen örgüt, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.

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Kaynak: AA

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